La policia deté l'exambaixador del Regne Unit als EUA pels seus vincles amb Epstein

La Policia Metropolitana de Londres ha detingut aquest dilluns l'exambaixador del Regne Unit als Estats Units Peter Mandelson per "sospites de mala conducta en un càrrec públic" a causa dels seus vincles amb el delinqüent sexual Jeffrey Epstein.
"Els agents han arrestat un home de 72 anys sota sospita de mala conducta en un càrrec públic. Va ser detingut en un domicili a Camden el dilluns 23 de febrer i ha estat portat a una comissaria de la Policia de Londres per ser interrogat", ha indicat en un breu comunicat un portaveu de la policia.
El Departament de Justícia nord-americà va difondre el passat 30 de gener més de tres milions d'arxius relacionats amb el cas Epstein. Entre ells, apareixen tres pagaments a Mandelson --aleshores diputat al Parlament del Regne Unit-- de 25.000 dòlars (una mica més de 21.000 euros) enviats entre 2003 i 2004 des de comptes bancaris del multimilionari al banc JP Morgan.
L'exlaborista, qui va ser comissari europeu de Comerç, està sent investigat per presumptament revelar informació sensible a Epstein sobre el rescat de 500.000 milions d'euros que es disposava a aprovar l'Eurozona el 2010 quan era ministre del govern de l'aleshores primer ministre britànic Gordon Brown (2007-2010).