La policia dels EUA irromp a la Universitat de Columbia i deté un centenar de manifestants propalestins

Mig centenar d'agents entren per una finestra de l'edifici després que els manifestants s'hi havien atrinxerat



MADRID, 1 maig (EUROPA PRESS) -

La policia de Nova York (Estats Units) ha detingut aquest dimarts a la nit més de cent persones després d'irrompre a la Universitat de Columbia, on els manifestants propalestins han continuat amb les protestes després de diversos dies i durant una jornada en la qual han irromput a l'edifici Hamilton Hall, un dels més emblemàtics del centre educatiu, símbol també de les mobilitzacions del 1968 contra la Guerra de Vietnam.

Una cinquantena d'agents han entrat a l'edifici a través d'una de les finestres de la segona planta després que els manifestants s'hi han atrinxerat, segons ha publicat la cadena de televisió nord-americana CNN.

Abans d'aquesta acció, la policia ja havia instat els estudiants que acampaven al campus a retirar-se, moment en el qual va començar un forcejament i han tingut lloc les primeres detencions.

Segons un portaveu de la universitat, els manifestants no són estudiants del centre, i ha justificat l'entrada de la policia al campus per l'"ocupació", el "vandalisme" i el "bloqueig" de les instal·lacions.

El Departament de Policia de Nova York ha anunciat que ja ha buidat el campus dels 200 estudiants que hi havia fins llavors atrinxerats al Hamilton Hall de la Universitat de Columbia, convertida en epicentre d'unes mobilitzacions que també s'han estès per altres centres educatius del país.

El dia anterior, la mateixa universitat va començar a suspendre estudiants per participar en aquests actes, la qual cosa suposa que no podran acabar el semestre ni graduar-se i no se'ls permetrà l'accés als habitatges universitaris ni als edificis acadèmics.

La Universitat de Columbia s'ha convertit aquests els últims dies en l'epicentre de les protestes propalestines als Estats Units, que s'han estès a nombroses universitats per tot el país i que s'han saldat amb centenars de detencions.