La Policia dels EUA deté al pare de l'autor del tiroteig de l'institut de Geòrgia

MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La Policia dels Estats Units ha detingut aquest dijous al pare de l'autor del tiroteig d'un institut de la ciutat de Winder, Geòrgia, que va deixar el dimecres quatre morts, per la seva relació amb el succés en permetre "de forma conscient" que el menor de 14 anys tingués un arma.

Colin Gray, de 54 anys, ha estat acusat de quatre càrrecs per homicidi involuntari, dos càrrecs per assassinat en segon grau i altres vuit càrrecs per crueltat cap als nens, segons ha informat la cadena de televisió nord-americana CNN.

Les investigacions i interrogatoris dels agents han revelat que Gray va comprar al desembre del 2023 un arma al seu fill, Colt Gray, com a regal de Nadal i que finalment ha acabat fent servir en el tiroteig.

L'Oficina Federal d'Investigació dels Estats Units (FBI) ha confirmat que l'any passat van interrogar a Colt Gray després de rebre diverses pistes anònimes d'amenaces fetes a través d'Internet sobre un possible tiroteig "a una escola, lloc i hora no identificats".

Gray va irrompre aquest dimecres armat amb un fusell semiautomàtic AR-15 en l'Institut Apalachee matant a quatre persones --dos estudiants i dos docents-- i ferint a nou persones més. La Policia ha confirmat que serà jutjat com a adult per assassinat.

Es tracta del tiroteig número 45 en centres escolars en el que va d'any i el més mortífer fins ara. Al 2024, Estats Units ha patit 385 grans tirotejos --aquells en els quals almenys quatre víctimes pateixen trets--, segons Gun Violence Archive, una organització que cataloga aquest tipus d'incidents al país.