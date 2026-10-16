La Policia d'Albània xifra en 71 els agents ferits durant les protestes estudiantils a Tirana

Vlasov Sulaj / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 16 oct. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Policia Estatal d'Albània, Skënder Hita, ha informat que un total de 71 agents han resultat ferits, alguns de gravetat, durant els violents disturbis que assolen la capital, Tirana, des de fa tres dies en el marc de les protestes estudiantils.
Les manifestacions, que van derivar aquest dimecres en un setge nocturn a diverses seus governamentals, s'emmarquen en l'anomenada 'Revolució dels Flamencs', que encara que ara se centra en les reivindicacions educatives, és també un moviment d'oposició a un projecte immobiliari a la costa adriática que compta amb la implicació del gendre del president nord-americà Donald Trump, Jared Kushner.
En una roda de premsa, Hita ha denunciat una "onada de violència, atacs, incendis provocats i destrucció" contra institucions estatals i propietats privades que posen "en perill la vida i la seguretat dels ciutadans" i ha revelat que la immensa majoria dels detinguts durant les dues primeres nits de disturbis no eren estudiants, sinó "individus reclutats per a finalitats fosques" pels organitzadors de les protestes, apuntant a una presumpta ingerència d'actors tant interns com a externs.