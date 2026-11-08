La Policia confirma que els cossos trobats a casa de l'autor del tiroteig de Cracovia eren dels seus pares i la seva ger

Kai Jane / Zuma Press / Europa Press
MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Polonesa ha confirmat que els tres cadàvers trobats al domicili de l'autor del tiroteig registrat aquest dissabte a la Plaça Major de Cracovia corresponen als seus pares --de 53 i 52 anys-- i a la seva germana --de 20 anys--, segons ha informat el portaveu policial Andrei Fiyolek. Els tres presentaven ferides de bala i, d'acord amb les primeres hipòtesis, haurien mort a conseqüència d'elles.
Els cossos van ser trobats durant una intervenció policial desenvolupada el mateix dissabte a la nit en l'habitatge familiar, situada en Ostrowiec Swietokrzyski, a aproximadament dues hores amb cotxe del nord-est de Cracovia. Prèviament, el primer ministre polonès, Donald Tusk, havia assenyalat que les víctimes podrien pertànyer a l'entorn més proper del sospitós.
L'ATACANT, EN ESTAT CRÍTIC
L'atacant, de 24 anys, va irrompre al voltant de les 15.00 hores a l'emblemàtica Plaça Major de Cracovia amb un vehicle que circulava a gran velocitat. Emmascarat i vestit amb prendes similars a un uniforme, va començar a disparar indiscriminadament contra les persones que es trobaven en el lloc, la qual cosa va deslligar el pànic i va portar a nombrosos transeünts cerquessin refugi en cafeteries, restaurants i edificis propers.
El balanç oficial de l'atac ascendeix a 6 morts i 16 ferits, entre els quals es troben dos agents de Policia i el propi sospitós, que es troba en "estat crític" i està sent intervingut quirúrgicament. A més, vàries de les persones ferides romanen en estat greu o crític, d'acord amb l'agència estatal de notícies (PAP).
Entre les víctimes mortals figuren un ciutadà britànic, d'acord amb les dades difoses per la mateixa agència. Així mateix, entre els ferits hi ha cinc ciutadans procedents d'Alemanya, el Regne Unit, Portugal, Rússia i Àustria. Dos dels ferits que han estat enviats a hospitals ja han rebut l'alta.
"IDEES RADICALS"
Les circumstàncies i el mòbil de l'atac continuen sota investigació. El ministre de l'Interior, Marcin Kierwinski, ha assenyalat que les primeres investigacions apuntaven al fet que el sospitós mantenia "opinions molt radicals", si bé de moment no s'ha establert una motivació concreta.
"En el seu cotxe s'han trobat diverses armes (...). Va disparar un arma automàtica i procedia de la localitat de Swietokrzyskie, és de nacionalitat polonesa i va néixer en 2002", ha explicat Kierwinski.
Una de les hipòtesis que es barregen és que va aconseguir l'arma a la casa dels seus pares, ja que el seu pare tenia permís d'armes. "També hi ha una investigació a la casa en la qual vivia. Per motius evidents en aquestes operacions participen unitats antiterroristes", ha relatat.
El propi atacant està ferit després de resultar tocat per trets dels agents abans de ser reduït. Ara està en un hospital de Cracovia i ha estat ja sotmès a una primera cirurgia i ha començat una segona intervenció quirúrgica.
Així mateix, el ministre ha aprofitat per desmentir que hi hagués diversos atacants i ha subratllat que la Policia en aquests moments no té motius per creure que hi hagi més sospitosos.
DOL OFICIAL
Davant la gravetat del succeït, el president polonès, Karol Nawrocki, ha signat aquest dissabte a la nit el decret que estableix el 8 i el 9 de novembre com a jornades de dol nacional. La mesura, que requeria també la signatura del cap del Govern, ha estat recolzada per Tusk, qui ha anunciat que "el diumenge i el dilluns seran dies de dolc nacional a Polònia".
El primer ministre ha afegit que el país afrontaria conjuntament les dues jornades de dol i que la seva oficina determinaria com es desenvoluparia la commemoració oficial.
L'atac ha commocionat a Cracovia, una de les principals destinacions turístiques de Polònia, a la Plaça Major, envoltada d'edificis renaixentistes, que constitueix un dels enclavaments més visitats de la ciutat.