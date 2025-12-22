La Policia confirma que els assaltants de la platja de Sídney van ser entrenats a Austràlia

Europa Press/Contacto/Anna Arkayeva
MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats d'Austràlia han informat aquest dilluns que els autors de l'assalt fa més d'una setmana en una platja de Sídney --un pare, mort, i el seu fill que van matar a 15 persones-- van rebre entrenament al país oceànic, desmentint així les informacions apuntant al fet que ho van fer a les Filipines.
En particular, van rebre "entrenament amb armes de foc en una zona rural, presumptament a Nova Gal·les del Sud", segons un escrit de la Policia difós per la cadena australiana ABC.
"L'acusat i el seu pare (...) disparen escopetes i es mouen de manera tàctica", recull el document al·ludint a uns vídeos trobats en un telèfon mòbil requisat i en els quals es veu al jove de 24 anys, que es troba detingut i enfronta 59 càrrecs, "aparentment recitant, en àrab, un passatge de l'Alcorà".