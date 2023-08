La Policia del Capitoli evacúa un edifici d'oficines del Senat d'EUA després d'una falsa alarma de tiroteig

MADRID, 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia del Capitoli ha evacuat aquest dimecres un dels edificis d'oficines del Senat dels Estats Units després de rebre una alerta telefònica sobre un possible tirador actiu a la zona, que finalment ha resultat ser una falsa alarma.

"Els nostres agents estan cercant tant dins com al voltant dels edificis d'oficines del Senat", ha informat en un breu missatge en un primer moment la Policia del Capitoli a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

Posteriorment, el cap de Policia del Capitoli, Thomas Manger, ha confirmat que durant l'operatiu no s'ha trobat "res preocupant". "No hi ha ningú que realment hagi sentit trets i certament no hi ha cap víctima", ha resolt.

En concret, l'edifici Russell ha estat evacuat i els agents han tallat l'accés als túnels subterranis, si bé l'edifici principal del Senat ha romàs obert. La Policia del Capitoli havia alertat a la població que es mantingués allunyada de la zona.

Prèviament, els treballadors del Congrés havien rebut un missatge amb instruccions de seguretat, com evitar les finestres, tancar portes o cercar refugi, segons ha informat la cadena NBC News.

La falsa alarma arriba en un moment tibant després que en la vespra l'expresident Donald Trump fos imputat per un gran jurat de Washington per quatre càrrecs federals en el marc de la investigació oberta en contra seva per intentar revocar el resultat de les eleccions de 2020, en les quals Joe Biden va aconseguir la victòria i van precedir l'assalt al Capitoli de gener de 2021.