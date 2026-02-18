La Policia britànica examina els vols privats de l'aeroport d'Stansted per possibles vincles amb Epstein

Marcin Nowak / Zuma Press / ContactoPhoto
MADRID, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
La Policia del comtat d'Essex, al Regne Unit, ha informat aquest dimecres que està examinant informació sobre vols privats amb origen i destinació a l'aeroport Londres-Stansted en relació amb els documents difosos sobre el mort empresari i delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein, una setmana després que l'exprimer ministre Gordon Brown instés a les autoritats a estudiar si les víctimes van ser objecte de tràfic dins i fora del país.
"Estem avaluant la informació que ha sorgit en relació amb els vols privats amb origen i destinació a l'Aeroport d'Stansted després de la publicació dels arxius d'Epstein del Departament de Justícia dels Estats Units", ha aclarit un portaveu de la Policia d'Essex --comtat on se situa el citat aeroport-- en una declaració recollida per la cadena britànica BBC.
Aquest comunicat arriba una setmana després que Gordon Brown afirmés que la magnitud de la xarxa del tràfic "es faria evident" si es dugués a terme una investigació sobre els vols, al·legant que l'Aeroport d'Stansted, situat a uns 64 quilòmetres del centre de Londres, va ser un dels llocs "on les dones van ser traslladades d'un avió d'Epstein a un altre".