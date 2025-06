La policia britànica anuncia una investigació per càntics contra l'exèrcit israelià a Glastonbury

L'organització del festival lamenta els crits de "Mort a les FDI" i assegura que a l'esdeveniment "no hi ha cabuda" per a l'antisemitisme

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La policia britànica ha anunciat el començament d'una investigació pels càntics d'aquest dissabte contra les Forces de Defensa d'Israel (FDI), l'exèrcit del país, durant el festival de música de Glastonbury, l'organització de la qual ha condemnat com un acte "antisemita".

"Estem assabentats dels comentaris dels artistes a l'escenari West Holts al festival de Glastonbury aquesta tarda. Els oficials avaluaran les proves en video per determinar si s'ha comès cap delicte que requereixi una investigació criminal", ha sostingut la força policial britànica des del seu compte d'X.

La policia es referia al duo punk Bob Vylan, el solista del qual, Bobby Vylan, va enfervorir desenes de milers d'assistents només començar el seu concert amb crits de "Death, death, death to the IDF" ('Mort, mort, mort a les FDI'), acusades per organismes internacionals de cometre actes de matances indiscriminades contra la població civil durant la guerra de Gaza.

També podria ser investigat el grup de rap irlandès Kneecap, que ha incitat els assistents del seu concert a provocar "disturbis" a la pròxima cita que un dels membres té amb la justícia del Regne Unit.

La citació judicial de Mo Chara, el nom real de la qual és Liam Óg Ó hAnnaidh (transcrit a la denúncia com Liam O'Hanna) --membre de la banda--, respon a l'exhibició d'una bandera del partit-milícia xiïta libanès Hezbollah en un concert celebrat a la capital britànica el 21 de novembre del 2024.

Amb anterioritat a la celebració del festival, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, havia demanat la cancel·lació del concert de Kneecap per no considerar-la "apropiada".

"El primer ministre del seu país, no el meu, va dir que no volia que toquéssim, així que al diable amb Keir Starmer", ha esmentat en el mateix concert altre dels membres del grup de rap, Caillerain, en referència a la reunificació d'Irlanda i la sortida del Govern britànic d'Irlanda del Nord, postura política que defensa el grup.

L'ORGANITZACIÓ CONDEMNA ELS CÀNTICS

L'organitzadora de Glastonbury, Emily Eavis, filla del fundador del festival, ha condemnat els càntics i lamentat que "s'han passat de la ratlla", segons un comunicat recollit per la cadena britànica Sky News.

"Els seus càntics van sobrepassar totalment els límits i els recordem urgentment a tots els involucrats en la producció del Festival que a Glastonbury no hi ha lloc per a l'antisemitisme, el discurs d'odi ni la incitació a la violència", ha manifestat.

A la nota, Eavis ha explicat que "com a festival ens oposem a totes les formes de guerra i terrorisme, i sempre creurem en l'esperança, la unitat, la pau i l'amor, i farem campanya activament per ells", els comentaris d'un artista "mai s'han de veure com un suport tàcit a les seves opinions i creences".