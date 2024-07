La policia de Bangladesh deté un alt responsable del principal partit opositor enmig de les protestes

MADRID, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

La policia ha detingut un alt càrrec del Partit Nacionalista de Bangladesh, la principal formació opositora del país, enmig de les pitjors protestes que ha travessat el país en anys, contra la imposició d'un sistema de quotes a funcionaris, i que ha portat el Govern a imposar el toc de queda i a tallar l'accés a Internet.

El detingut és Nazrul Islam Khan, membre del comitè executiu del BNP, detingut aquest matí al seu domicili del barri de Banani, a la capital del país, Daca, segons ha informat el servei de premsa del partit a la filial bangalí de la cadena BBC.

El secretari general del partit, Mirza Fajrul Islam, ha exigit l'immediat alliberament de l'opositor i ha denunciat una campanya de persecució orquestrada per la primera ministra del país, Sheij Hasina, que està utilitzant aquestes protestes com a coartada per fer servir les forces de seguretat contra el BNP.

L'origen de les protestes, encapçalades per grups d'estudiants, és un sistema de quotes que reserva un 30 per cent de les places als descendents dels combatents de la guerra d'independència, una idea rescatada del passat per la primera ministra del país i la seva Lliga Awami.

Entre aquests grups hi ha l'encapçalat per l'activista Nahid Islam, detinguda segons la seva formació cap a la mitjanit, quan s'havia de reunir amb dos col·laboradors a Daca, també segons la cadena BBC.

Malgrat el tall d'Internet, mitjans nacionals han aconseguit estimar que almenys 103 persones haurien mort des de dilluns i que aquest divendres hauria estat el dia més violent de tots, amb almenys mig centenar de morts. El Govern acusa dels disturbis a grups de terroristes encoratjats per l'oposició.