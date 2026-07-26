La policia alemanya identifica a un presumpte autor islamista de l'atropellament massiu durant l'Orgull a Berlin

Europa Press/Contacto/Maria Castro
MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS / DPA) -
La policia alemanya ha identificat a un sospitós d'ideologia islamista per l'atropellament massiu registrat el dissabte a la nit durant la marxa de l'Orgull a Berlín, el qual ha deixat almenys un mort i 16 ferits, segons ha informat l'agència DPA.
Les autoritats han localitzat al sospitós, Abdul B., conegut per les autoritats alemanyes per pertinença a grups islamistes i en llibertat des de maig després d'haver complert condemna en un centre de menors, segons ha informat el diari alemany 'Tagesspiegel'.
La detenció s'hauria produït després d'un registre fallit en un habitatge proper al parc Tiergarten, segons ha confirmat a l'agència DPA el portaveu de la Policia de Berlín, Florian Nath.