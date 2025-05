El PMA confirma l'entrada a Gaza de gairebé 80 camions carregats de farina per distribuir-la directament

Els gazians s'han endut la càrrega pel camí i el PMA justifica el que ha passat: la gent "s'està morint de gana" pel bloqueig israelià

MADRID, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides (PMA) ha confirmat l'entrada a la Franja de Gaza de 77 camions carregats de farina que ha estat distribuïda directament entre la població de l'enclavament, enmig d'una polèmica iniciativa paral·lela dirigida pels Estats Units i Israel.

El PMA va aconseguir ficar els camions "durant la nit i la matinada d'avui (dissabte)" i els vehicles es van detenir pel camí perquè la seva càrrega fos recollida per "persones famolenques que intentaven alimentar les seves famílies", segons l'agència de les Nacions Unides, que no informa d'incidents violents durant el recorregut.

"Després de gairebé 80 dies de bloqueig total, les comunitats es moren de gana i ja no estan disposades a veure passar el menjar de llarg", fa saber l'agència de l'ONU per ressaltar aquest moment crític que fa impossible engegar mecanismes d'entrega més ortodoxos.

En vista de la iniciativa israeliana-nord-americana, criticada per la seva manca d'organització i de neutralitat --tots dos països justifiquen que així no passarà per les mans del moviment islamista Hamas-- les Nacions Unides insisteix que els seus mecanismes deixen al marge les milícies palestines i que només una "ajuda constant i a gran escala pot reconstruir la confiança" de la població.

"Quan això passi, les distribucions regulars tornaran a començar a gran escala, directament a les famílies, en múltiples punts de totes les governacions de Gaza", indica el PMA.

"Però perquè això sigui possible, les condicions operatives han de millorar: necessitem rutes de combois més segures i fiables, agilitar l'aprovació de permisos i obrir més encreuaments fronterers", demana l'agència de l'ONU.