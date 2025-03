El PKK declara un alto el foc amb Turquia per "facilitar" el final de gairebé 40 anys de conflicte

El grup demana l'excarceració del seu líder, Abdullah Öcalan, perquè abanderi un "nou procés històric"

MADRID, 1 març (EUROPA PRESS) -

El Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) ha declarat aquest dissabte un alto el foc amb Turquia "per facilitar el camí" cap a la implementació de la pau i el desarmament, després que el seu líder empresonat, Abdullah Öcalan, va instar el grup a deixar les armes i dissoldre's després de gairebé quatre dècades de lluita armada contra les autoritats turques.

"En aquest context, declarem un alto el foc efectiu a partir d'avui amb la finalitat de facilitar el camí per a la implementació de la crida del líder Apo a la pau i a una societat democràtica", ha assenyalat el grup en un comunicat recollit per l'agència de notícies pro-PKK ANF, que esmenta constantment Öcalan pel seu sobrenom.

En aquest context, el Comitè Executiu del PKK, classificat com a grup terrorista per Ankara, ha afirmat que "inicia un nou procés històric" i que la crida d'Öcalan "il·lumina el camí per a totes les forces de la llibertat i la democràcia".

"Estem d'acord amb el contingut de la convocatòria tal com està, manifestem que la complirem i la implementarem", ha sostingut el PKK, després que el seu líder va demanar al grup deposar les armes i la seva dissolució.

El PKK fa recalcament especial en una circumstància particular: tot aquest procés futur haurà d'estar dirigit per Öcalan. "Només el seu lideratge pot aconseguir que qüestions com el desarmament siguin aplicades a la pràctica", assevera l'organització, que descriu el seu líder veterà, que el mes que ve complirà 76 anys, com l'únic que "pot governar l'era de la pau i la societat democràtica".

"LA RESPONSABILITAT RECAU SOBRE NOSALTRES"

El missatge d'Öcalan ha estat qualificat per l'organització de "importància històrica", i la seva implementació pràctica "exitosa" té una rellevància similar. "És clar que amb aquesta crida s'ha iniciat un nou procés històric al Kurdistan i l'Orient Mitjà", ha asseverat el grup.

"D'acord amb això, la responsabilitat recau sobre tots nosaltres; tots han d'assumir la seva responsabilitat i complir amb els seus deures i responsabilitats", han manifestat, en matisar que, perquè tingui èxit, "la política democràtica i el fonament jurídic també han de ser adequats".

Per tots aquests motius, el PKK ha recalcat que "per aconseguir la implementació exitosa de la crida a la pau i la democratització de Turquia i l'Orient Mitjà, el líder Öcalan ha de poder viure i treballar lliurement, establint relacions sense restriccions". "S'espera que les autoritats pertinents facilitin aquestes condicions", han insistit.

"NO ÉS UN FINAL, SINÓ UN NOU COMENÇAMENT"

El PKK ha argumentat que l'alto el foc "definitivament no és un final, sinó més aviat un nou començament". En conseqüència, han expressat que "ara" han de "fer de manera molt clara i contundent el que vam haver d'haver fet en els últims 35 anys en general i en els últims 20 anys en particular, però que no vam poder fer prou en aquest moment".

"Cal comprendre correctament i adequadament la crida del líder, les seves raons, les característiques i tasques del nou procés que ha iniciat, i complir amb èxit els seus requeriments", han matisat. Per tant, han al·legat que desenvoluparan l'organització de manera "democràtica".

"Per tant, entenguem correctament les característiques d'aquest nou procés i complim amb les seves funcions amb èxit", han conclòs.

GAIREBÉ QUARANTA ANYS, MÉS DE 40.000 MORTS

El Govern turc i el PKK, un grup fundat el 1978 que es va alçar en armes sis anys després, ja van iniciar el 2013 un procés de converses de pau, si bé es van esfondrar el 2015 i es van veure seguides per un esclat d'enfrontaments a les zones de majoria kurda al sud-est i l'est del país. A dia d'avui, el Govern turc estima que el conflicte ha deixat més de 40.000 morts, en particular durant quinze anys d'apogeu entre 1984 i 1999.

Si bé el PKK va formular després de la seva fundació una crida a la creació d'un estat independent, actualment advoca per més autonomia a les zones de majoria kurda, situades principalment a l'est i al sud-est del país, part del que es considera el Kurdistan històric, que s'estén també a parts de Síria, l'Iraq i l'Iran.

La campanya turca contra el PKK ha guanyat rellevància al territori sirià des de la caiguda a finals de l'any passat del règim de l'expresident Bashar al-Assad. Des d'aleshores, han empitjorat els enfrontaments entre les milícies kurdes-àrabs de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS) i els grups armats finançats per Turquia, que assenyalen aquesta organització pels seus vincles amb l'organització que acaba de declarar el cessament d'hostilitats.

Un parell de mesos abans de la caiguda d'Al-Assad, el líder de l'ultraconservador Partit d'Acció Nacionalista de Turquia, Devlet Bahçeli, va fer una declaració sorprenent en concedir a Öcalan la posiblidad de dirigir-se al Parlament turc si anunciava la dissolució del PKK. "Si s'aixeca l'aïllament del líder terrorista, que vingui i parli. Que cridi que el terrorisme ha acabat per complet i que l'organització s'ha dissolt".

Poc després, membres de la formació política prokurda del Partit per la Igualtat i la Democràcia Popular (DEM), van començar una sèrie de visites a l'illa-presó d'Imrali, en què Öcalan portava empresonat des del 1999 després de ser detingut a Kenya, on vívía exiliat. El 28 de desembre, Öcalan va mantenir amb els diputats la primera reunió de caràcter polític per planejar l'anunci que finalment va declarar aquesta setmana.