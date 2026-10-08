El PKK anuncia que ha completat la retirada de les seves forces de Turquia

Keith Mayhew/SOPA Images via ZUM / DPA - Arxiu
MADRID 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) ha anunciat aquest dijous la retirada de les seves forces de Turquia i altres posicions al nord de l'Iraq, abans de recalcar que amb aquest pas completa la decisió que van prendre al maig de posar fi a la lluita armada.
"El nostre moviment d'alliberament ha retirat de Turquia totes les forces que no representaven un risc de confrontació armada", ha dit el grup en un comunicat, en el qual subratlla que així "pretén impedir" que Ankara "presenti pretextos" per obstaculitzar el procés de pau.
"Tot i que són lluny de la frontera, durant el mateix període hem evacuat quatre túnels i posicions de guerra a Metina, a l'oest de Zap, perquè l'Estat turc no els pugui considerar una amenaça", ha afegit el PKK, que ha incidit que, d'aquesta manera, "compleix amb tots els requisits de l'estratègia per posar fi a la lluita armada contra Turquia i continuar la lluita per mitjans democràtics i polítics".