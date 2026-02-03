Pezeshkian obre la porta a unes negociacions "justes" amb els EUA

MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha assegurat aquest dimarts que ha donat instruccions per negociar amb el seu homòleg dels Estats Units (EUA), Donald Trump, sempre que sigui en "un context propici i lliure d'amenaces i expectatives forassenyades", davant les amenaces de Washington sobre un atac militar i les exigències perquè Teheran abandoni totalment el programa nuclear i balístic.
Pezeshkian ha assenyalat en un missatge per les xarxes socials que ha "donat instruccions" al ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, perquè "sempre que existeixi un entorn propici, lliure d'amenaces i expectatives forassenyades", s'enceti un procés de negociacions "justes i equitatives", que a més han d'estar "guiades pels principis de dignitat, prudència i conveniència".
"Aquestes negociacions s'han de fer seguint els nostres interessos nacionals", ha insistit el mandatari iranià, que ha detallat que la decisió s'ha pres "per les sol·licituds de governs amics de la regió de respondre a la proposta de negociacions" de Trump, arran dels darrers contactes diplomàtics entre l'Iran i els països del Pròxim Orient per abordar el repunt de les tensions.
El missatge s'ha publicat després que dilluns el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Esmaeil Baghaei, indiqués que Teheran estava "examinant" els detalls de "diversos processos diplomàtics" per abordar la situació, en un moment en què Trump ha intensificat les amenaces contra l'Iran, que ha respost alertant que un atac contra el país podria derivar en un conflicte regional.