Petro respon per primer cop a Milei: "Vol destruir el projecte d'integració llatinoamericana"

MADRID, 29 març (EUROPA PRESS) -

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha respost per primer cop als exabruptes que li havia llançat, durant les últimes hores, el seu homòleg argentí, Javier Milei, que l'havia titllat d'"assassí terrorista". "Crec que Milei vol destruir el projecte de la integració llatinoamericana", ha dit el cap de Casa Nariño.

"Avui el poble argentí pateix i la pobresa augmenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de fa 30 anys pot ser un fracàs anunciat", ha escrit Petro en el seu compte d'X, en resposta també a un missatge del president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, a qui Milei també ha dedicat atacs.

"La seva tesi al món que ha vist avui com el neoliberalisme va portar a aguditzar la crisi climàtica, i a posar-nos al límit com a espècie, de l'extinció, no és encertada. El poble argentí és el que ha de discutir aquests assumptes i decidir", ha afegit el mandatari colombià.

En aquest sentit, Petro ha assenyalat que "malgrat els insults", han de preservar el "projecte d'unitat" i "diversitat" de l'Amèrica Llatina i el Carib.

La resposta de Petro es produeix després que el seu govern ha exigit a Milei una disculpa oficial pel que considera una actitud pròpia d'un pinxo de poble. En una entrevista per a la CNN, l'argentí va etzibar del seu homòleg colombià que "no es pot esperar gaire d'algú que era un assassí terrorista".

La primera reacció de Casa Nariño ha estat anunciar l'ordre d'expulsió de diversos diplomàtics argentins del país, entre els quals l'ambaixador, Gustavo Alejandro Dzugala, en el càrrec des del 2021 i nomenat per l'expresident Alberto Fernández.