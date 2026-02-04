Petro qualifica de "positiva" i "optimista" la reunió amb Trump a la Casa Blanca

Juan Cano/Presidencia Colombia/d / DPA
MADRID, 4 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha afirmat aquest dimarts per la nit que ha mantingut una reunió "molt positiva" i de to "optimista" amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, amb qui ha parlat sobre les sancions i sobre els mètodes per combatre el narcotràfic a la frontera amb Veneçuela.
"Què sento jo del que vaig veure i del que vaig sentir? Confusió al voltant de la realitat que esdevé, per exemple, en problemes com el narcotràfic, com l'energia. (Hi ha) línies diferents, indubtablement de veure el problema. Algunes agressives, altres més possiblement construibles, entre tots, ens agafem a les quals ens ajunten, no que ens separen", ha dit en declaracions a la premsa.
Petro ha assenyalat que Bogotà i Washington poden ser "molt diferents" a nivell històric i civilitzatori, si bé el que ajunta a ambdues nacions és "la llibertat", mentre que ha afirmat que els Estats Units, Colòmbia i Veneçuela han perdut relacions econòmiques al llarg dels anys a causa de "problemes polítics".