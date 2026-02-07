Petro notifica 14 morts per l'onada de fred àrtic

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID, 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha notificat aquest divendres per la nit la mort de 14 persones com a conseqüència de l'onada de fred àrtic que assota el nord del país i ha exigit a la Cort Constitucional que revoqui la suspensió del decret d'emergència econòmica "per atendre el desastre i les seves conseqüències".
"Estem davant d'un fet (...) que descrivíem explícitament en el decret d'emergència que va suspendre la Cort. Hi ha 14 morts, 9.000 habitatges destruïts, gairebé 50.000 famílies afectades, 35.000 hectàrees inundades i 300.000 afectades", ha expressat el mandatari en una publicació a xarxes socials després d'una reunió del Consell Nacional de Gestió de Risc de Desastres.
Petro ha subratllat que el "corrent fred àrtic" que afecta actualment a departaments com Còrdova o Sucre no té precedents, així com tampoc ho tenen les "quantitats de pluja" recollides a la regió, al mateix temps que ha advertit de l'arribada aquest cap de setmana d'"un segon front fred àrtic" que podria fer que "l'emergència econòmica, ambiental i social a la regió" s'estengui a la resta del país.