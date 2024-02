Petro denuncia que s'està vivint una "ruptura institucional" a Colòmbia

MADRID, 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha denunciat que al seu país s'està vivint una "ruptura institucional", a causa de la investigació sobre ell que la fiscalia està duent a terme, per la qual cosa ha demanat una mobilització del poble.

"Han decidit la ruptura institucional. Com a president de la república he d'avisar el món de la presa mafiosa de la fiscalia i he de sol·licitar al poble la màxima mobilització popular per la decència", ha explicat el mandatari en el seu compte de la xarxa social X.

Ha afegit que "aquí no es pot tombar un president progressista, el primer en un segle, perquè legalment un sindicat de treballadors va aportar a un partit d'esquerra. Arribo en el moment de l'expressió popular".

En el seu missatge, Petro s'ha mostrat molest per veure com "juristes destacats" han parlat de "ruptura institucional" quan s'ha investigat el canceller de la república, que ha estat el primer en la història a ser suspès, però que no ha sentit que hi hagi "una seriosa ruptura constitucional quan la fiscalia investiga el president de la República".

"S'han aplanat sindicats, s'ha torturat i s'ha utilitzat pressions sobre testimonis perquè s'acusi el president i no han tingut èxit; desesperadament sectors del narcotràfic, autors de delictes de lesa humanitat, polítics corruptes i sectors corruptes de la fiscalia volen la sortida del President del càrrec triat pel poble", ha relatat.

"Fins i tot fets repetits diverses vegades en campanyes d'altres partits polítics, com al qual pertany el fiscal general, i que han estat declarats legals anteriorment, en el nostre cas es criminalitzen amb desesperació", ha explicat Petro, que ha afegit que "aquesta ruptura institucional ha arribat a la màxima desesperació, perquè les màfies no volen perdre control de seccions senceres de la fiscalia que he posat en perill per haver presentat una terna de dones decents".

El president ha assegurat que "la resposta desesperada" no serà només suspendre el canceller, "sinó processar penalment el president d'Ecopetrol i el superintendent de serveis públics per haver estat president del partit Colòmbia Humana" i que "la fiscalia demanarà el meu judici polític sense amagar que ha fet investigació inconstitucional en contra meva perseguint el triomf que el poble no els va atorgar".