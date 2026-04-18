Petro aposta per prescindir del petroli en plena crisi a l'estret d'Ormuz

La presidenta electa d'Irlanda demana no normalitzar la guerra, els desplaçaments i els morts
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha assegurat aquest dissabte que una reobertura de l'Estret d'Ormuz suposa una pacificació que ha de fer reflexionar la Humanitat sobre una nova agenda: "Aquesta agenda ha de ser construïda fora del petroli, dels hidrocarburs i cap a la descarbonització de l'economia".
Per a ell, la guerra a l'Orient Mitjà és "un dels pitjors passos donats per cap govern al món l'últim temps, fora del genocidi de Gaza", i ha demanat construir un procés de pau seriós, que posi sobre la taula una solució de dos Estats en Palestina i la necessitat de buscar alternatives al petroli.
Ho ha dit en arribar a la IV Reunió en Defensa de la Democràcia impulsada pel president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i amb una desena de caps d'Estat i de Govern d'esquerres.
Preguntat per si aquesta cimera és anti-Donald Trump, ha respost que és una trobada "per una alternativa al món, no contra", i ha descrit aquesta reunió com un far enmig de la confusió i de l'equivocació de l'actual desordre global perillós per a tota la Humanitat.
IRLANDA I ÀUSTRIA
La presidenta electa d'Irlanda, Catherine Connolly, ha demanat que no es normalitzi la guerra, els desplaçaments massius i les morts: "És una cosa que necessitem mirar i examinar", i ha afegit que defensarà aquesta visió en favor de la pau a tots els fòrums.
La líder irlandesa ha dit que el títol de la trobada, 'En defensa de la democràcia', és una mostra del moment actual, i ha alertat que la situació és "sens dubte perillosa" per a la democràcia.
El vicecanciller d'Àustria, Andreas Babler, ha dit que volen construir una aliança de la raó, que es preocupi per valors diplomàtics, per la llei internacional i la cooperació multilateral.