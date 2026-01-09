Gustavo Petro afirma que el seu futur polític "depèn" de Donald Trump

MADRID 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha afirmat aquest dijous que el seu futur polític "depèn" del president dels Estats Units (EUA), Donald Trump, i ha revelat que després de la captura de Nicolás Maduro a Veneçuela va témer per una "operació militar" al seu país.
Així ho ha dit en una entrevista condedida a la cadena Telemundo 51, en la qual ha al·legat que "podria fer front a una persecució de l'Oficina de Control d'Actius Estrangers dels EUA (OFAC)" quan abandoni la presidència del seu país, que celebrarà eleccions al maig.
Ha assenyalat que si això passés patiria "una paràlisi econòmica (...) haig de moure la meva vida concorde a això". "No em seria difícil, perquè jo he viscut molt la meva vida, fins i tot vivint a casa d'amics quan em perseguien", ha afegit en al·lusió al seu passat guerriller.
Petro ha afirmat que si les sancions emeses a l'octubre en contra seu pel Tresor dels EUA "es retiren, es millorarà la relació" entre Bogotà i Washington, una declaració que ha fet l'endemà d'una conversa telefònica amb l'inquilí de la Casa Blanca, on serà rebut pròximament.
Amb tot plegat, el president colombià ha revelat que va arribar a pensar que "correria la mateixa sort" que Nicolás Maduro, capturat el cap de setmana passat en un atac dels EUA a Caracas i traslladat posteriorment a Nova York.