Petro acusa a un senador dels EUA de "forjar" un pla per empresonar-lo

MADRID, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha acusat aquest diumenge al senador nord-americà Bernie Moreno, republicà per l'estat d'Ohio, de "forjar" un pla junt amb les autoritats d'Estats Units per empresonar-ho.
"Aquest pla forjat per Bernie Moreno (...) fent-me passar com a narcotraficant", ha assenyalat en el seu compte de la xarxa social X, indicant que el senador busca "venjar-se" pels "debats" promoguts per Petro en el passat sobre presumptes casos de corrupció "en el robatori del Banc del Pacífic i la urbanització il·lícita de la sabana de Bogotà i el rentat d'actius" lligats als germans del nord-americà.
El mandatari ha assegurat que entre els seus objectius figuren "capturar-lo", malgrat que, segons ha defensat no està "compromès en cap delicte i quan he dedicat una dècada de la meva vida parlamentària i vuit anys de la meva vida com a governant, a descobrir amb noms propis els llaços que ajunten el poder polític tradicional de Colòmbia amb el narcotràfic". "Això es va tornar un problema de seguretat nacional", ha considerat.