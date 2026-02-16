Petro accepta la creació d'una comissió "independent" que determini llaços de l'ELN amb el narcotràfic

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, ha acceptat aquest diumenge per la nit conformar una comissió internacional que determini els presumptes llaços de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) amb el narcotràfic, una mesura proposada pel líder del grup armat, Antonio García.
"L'ELN ha d'entendre que el camí de la pau consisteix en la desconnexió del mateix grup amb el narcotràfic. Antonio García proposa una comissió internacional per verificar la seva desconnexió. Accepto", ha declarat a xarxes socials.
El mandatari ha defensat que aquesta comissió ha de ser "científica i independent" de les autoritats i ha indicat en el mateix missatge que la informació del grup "ha de ser lliurada al Consell sobre Drogues de les Nacions Unides".