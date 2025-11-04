El Perú trenca relacions amb Mèxic per l'asil de la exprimera ministra Chávez

MADRID, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern del Perú ha trencat aquest dilluns per la nit relacions diplomàtiques amb Mèxic després d'haver "conegut amb sorpresa" que l'exprimera ministra Bettsy Chávez, assenyalada com a coautora de l'intent de cop d'Estat de l'expresident Pedro Castillo a finals del 2022, estaria en situació d'asil a l'Ambaixada de Mèxic a Lima.
"El Govern del Perú ha decidit trencar relacions diplomàtiques amb Mèxic, a causa de les reiterades ocasions en les quals el Govern mexicà va intervenir en assumptes interns de la nostra nació", resa un breu missatge a la xarxa social X de la Presidència del país sud-americà.
Hores abans, el seu titular d'Exteriors, Hugo de Zela, ha afirmat en roda de premsa haver "conegut amb sorpresa i amb profund pesar" que Chávez "està en situació d'asil a la residència de l'Ambaixada de Mèxic", cosa que ha enlletgit per no haver rebut una notificació oficial sobre això per part del Govern mexicà.