Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon
MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
El candidat de Junts pel Perú (esquerra), Roberto Sánchez, ha superat en el recompte de les segona volta de les eleccions presidencials peruanes la candidata de l'ultradretana Força Popular, Keiko Fujimori, quan ja s'han escrutat el 93,94% de les actes.
En concret, Sánchez ha obtingut un 50,012% dels vots (8.792.697) enfront del 49,988% de Fujimori (8.788.307 vots), segons les dades oficials publicades per l'Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE).
En un primer moment els resultats oficials parcials donaven a Fujimori un lleuger avantatge sobre Sánchez, però la tendència estrenyia cada vegada més el marge fins que finalment el candidat d'esquerra ha superat la filla de l'expresident i dictador Alberto Fujimori.
Més de 27 milions de peruans, entre ells 1,2 milions de ciutadans residents a l'estranger, tenien aquest diumenge una cita amb les urnes, en la que ha estat una de les disputes electorals més renyides dels últims temps.
Fujimori disputava la seva quarta intentona d'aconseguir la Presidència i ha guanyat en els principals nuclis de població, com Lima, la capital, o Cuzco, mentre que Sánchez ha aconseguit el favor de l'electorat a les zones que tradicionalment han protestat per l'excés de centralisme al país.
Sánchez té majories al centre, sud i est del país, que alberguen les zones rurals, de selva i serra. Per la seva banda, Fujimori ha comptat amb els seus millors registres a la costa.