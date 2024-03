La presidenta de Perú demana declarar "immediatament" pel 'cas Rolex'

MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sol·licitat formalment a la Fiscalia peruana declarar "immediatament" en la investigació sobre la procedència dels rellotges de luxe que té, i que estava prevista pel 5 d'abril.

"En vista de la turbulència política que es ve produint com a conseqüència de les diferents diligències que el seu despatx realitza i havent-se programat la meva declaració indagatòria per al divendres 5 d'abril, acudeixo al seu despatx a fi de sol·licitar que es prengui la meva declaració indagatòria de forma immediata", apunta el document de Boluarte, recollit per la cadena América Televisión.

Està sent investigada per un delicte de presumpte enriquiment il·lícit en greuge de l'Estat per la possessió de diversos rellotges de luxe que ha lluït en les seves intervencions, segons va destapar el programa periodístic digital peruà La Encerrona.

En un primer moment va evitar comparèixer davant de la Fiscalia i va afirmar en públic que un dels rellotges era de feia molt de temps, producte del seu "esforç". No obstant això, entre divendres i dissabte la Policia i la Fiscalia van registrar el Palau de Govern i la residència personal de Boluarte en el marc d'aquesta investigació.

Els rellotges i joies no apareixen en les declaracions jurades i suposen un important increment patrimonial no justificat, segons la investigació, motiu pel qual l'oposició liderada pel partit Perú Libre --esquerra-- ha presentat una moció de vacança per incapacitat moral contra Boluarte.

L'escàndol arriba en un moment clau, a pocs dies de la moció de confiança a què ha de sotmetre's el nou govern de Boluarte, que lidera Gustavo Adrianzén, prevista pel 3 d'abril.