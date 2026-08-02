Perú.- Dos espanyols, entre els tretze morts en estavellar-se una avioneta al Perú

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VALLADOLID 2 ago. (EUROPA PRESS) -
Dos veïns de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) es troben entre els tretze turistes morts en estavellar-se una avioneta que es dirigia a les Línies de Nazca, al sud de Perú, segons ha pogut confirmar Europa Press.
Els dos veïns de la població són les dues úniques persones de nacionalitat espanyola i han estat identificats com Alfredo Avilés Muñoyerro i Ana Isabel Sánchez Muñoz, tots dos de 52 anys, segons l'informe de passatgers al que ha tingut accés la cadena andina RPP.
Entre la resta de víctimes, es troben set persones de nacionalitat italiana, segons han confirmat les autoritats d'aquest país, a més de dos alemanys i dos tripulants peruans.
La Municipalitat Provincial de Nazca ha indicat que l'aeronau sinistrada, pertanyent a l'empresa Aerodiana, va sortir el dissabte 1 d'agost de la ciutat peruana de Pisco per sobrevolar aquestes figures precolombinas. L'avioneta va acabar estavellant-se, per causes sota investigació, en el sector de Pueblo Viejo, molt prop de les Línies.