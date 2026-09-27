Perú.- Denuncien penalment Keiko Fujimori per mantenir en el càrrec la fiscal malgrat estar sent processada

Diana Apfelbacher / Zuma Press / Europa Press
MADRID 27 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta peruana, Keiko Fujimori, ha estat denunciada per la via penal per mantenir en el càrrec la fiscal general, María Caruajulca Quispe, tot i estar processada per la via penal, fet que l'inhabilitaria per al càrrec.
La denúncia, que també inclou els expresidents Dina Boluarte, José Jerí i José María Balcázar i els seus respectius ministres de Justícia, considera que es va ocultar que la titular de la Procuradoria General de l'Estat tenia un procés penal actiu en contra seva. La denúncia assenyala que, per aquest motiu, els ministres i presidents tenien l'obligació legal de cessar-la i no ho van fer.
Caruajulca va ser restituïda en el càrrec el maig del 2024 mitjançant una resolució suprema que va executar una sentència d'empara, tot i que des de feia mesos tenia un procés penal formalitzat pel mateix Ministeri Públic, amb el Ministeri de Justícia com a perjudicat directe.
La denúncia al·lega que un acte administratiu basat en informació falsa o oculta no es pot considerar vàlid, ni tan sols si ja ha estat executat.
La denúncia recorda que el 26 de gener, el 15è Jutjat Penal Unipersonal de Lima Nord va dictar una sentència condemnatòria de primera instància contra Caruajulca. Quan l'actual Govern ja exercia les seves funcions, la procuradora ja no només tenia un procés obert, sinó també una condemna judicial en contra seva que, segons el denunciant, va agreujar la seva situació i va reforçar l'obligació de cessar-la.