Perú.- Condemnat a 14 anys de presó l'ex-president peruà Martín Vizcarra per corrupció

MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Perú ha condemnat aquest dimecres a 14 anys de presó a l'ex-president peruà Martín Vizcarra (2018-2020) en haver estat declarat culpable de suborn passiu propi en el marc dels casos 'Llomes d'Ilo' i 'Hospital de Moquegua' quan era governador regional de Moquegua (2011-2014).
El jutjat ha considerat que Vizcarra va cometre actes il·lícits aprofitant-se del seu càrrec, per la qual cosa ha condemnat a sis anys de pena privativa de la llibertat per 'Llomes d'Ilo', i vuit anys per 'Hospital de Moquegua'. A més, ha decidit inhabilitar-li durant nou anys i haurà de pagar una multa de 94.900 sols (al voltant de 24.300 euros).
La jutgessa Fernanda Ayasta, presidenta del Quart Jutjat Penal Col·legiat Nacional, ha explicat durant la lectura de la sentència que "s'ha aconseguit acreditar amb grau de certesa la responsabilitat penal" de Vizcarra "en la comissió del delicte imputat, per la qual cosa ha de ser pasible d'una sanció penal".
Vizcarra ha assegurat que aquesta sentència "no és justícia, és venjança". "M'han sentenciat per enfrontar el pacte mafiós. (...) Però no em doblegaran. La resposta està a les urnes. El meu germà Mario Vizcarra continuarà aquesta lluita per vostès. El Perú va primer i ningú podrà silenciar-ho", ha expressat a través d'un breu missatge publicat en el seu perfil de la xarxa social X.