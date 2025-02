Arriba al Perú el primer vol amb deportats des dels EUA

MADRID 1 febr. (EUROPA PRESS) -

Durant la matinada d'aquest dissabte ha arribat al Perú un avió amb 34 ciutadans peruans deportats des dels Estats Units en el primer enviament en el marc de la campanya d'expulsions impulsada pel president nord-americà, Donald Trump.

"El Ministeri de Relacions Exteriors del Perú informa que en la data, a hores de la matinada, van arribar al nostre país 34 connacionals des dels Estats Units", ha informat el Ministeri de Relacions Exteriors peruà.

Les autoritats peruanes han preparat "assistència mèdica, psicològica i social immediata" per als deportats. "Es va disposar que nou institucions públiques (entre ministeris i organismes) els atenguin", ha explicat el president del Consell de Ministres, Gustavo Adrianzén, en declaracions a la cadena RPP.

El ministre de Relacions Exteriors peruà, Elmer Schialer, ha explicat per la seva banda que hi ha més de 300.000 peruans sense la documentació necessària als Estats Units. A més hi ha ja 74 ciutadans peruans al centre de retenció de Sant Diego.

Schialer ha argumentat que els peruans deportats no han comès cap delicte al Perú i per això se'ls brindarà tot el suport perquè puguin reinserir-se a la societat amb normalitat.

"Qualsevol estat té la potestat de no desitjar mantenir al seu país a persones que hagin infringit la llei. Els peruans que tornin en aquesta situació, és a dir, siguin deportats, tidnran totes les facilitats per a la seva reinserció al país. Tindran, en primer lloc, atenció mèdica. Veurem quines són les mesures per poder-los reinserir laboralment, socialment", ha apuntat.