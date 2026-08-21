Almenys 3 ferits i danys en una trentena d'edificis després del terratrèmol de magnitud 7,2 al Perú

MADRID, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats del Perú han registrat danys en prop d'una trentena d'edificis públics i almenys 3 persones ferides després del terratrèmol de magnitud 7,2 en l'escala de Richter ocorregut 35 quilòmetres al nord de Coracora, a la regió d'Ayacucho, al sud del país.
"El Centre d'Operacions d'Emergència Sectorial (COES) del Ministeri d'Educació ha reportat afectacions en nou institucions educatives d'Ayacucho i dues d'Apurímac", ha informat l'Institut Nacional de Defensa Civil (INDECI) en un comunicat en el qual ha avançat "l'aïllament preventiu dels ambients compromesos" mentre s'avaluen els danys i es coordinen "accions per garantir la continuïtat del servei educatiu en espais segurs".
Així mateix, l'Institut ha recollit que, per la seva banda, "el COES del Ministeri de Salut registra, fins al moment, un total de tres persones lesionades", totes elles ateses a l'Hospital de Suport de Coracora. El mateix òrgan, recull la nota, ha registrat "afectacions en deu Institucions Prestadores de Serveis de Salut (IPRESS) a Ayacucho i dues a Cusco", si ben "els serveis d'atenció es mantenen operatius".
"D'igual manera, sis establiments de la Xarxa de Salut Ayacucho han patit danys", afegeix, elevant la xifra total d'edificis públics afectats a 29.
El sisme també ha tingut efecte sobre la xarxa elèctrica de la regió, amb una interrupció que "ha afectat 6.023 usuaris a la província de Nasca (departament d'Ica) i a 2.990 usuaris al districte de Puquio, província de Lucanas, departament d'Ayacucho".
Davant d'aquest problema, el COES del Ministeri d'Energia i Mines "ha activat el seu pla de contingència", a fi de resoldre el tall elèctric al més aviat possible i assistir els afectats.
Com que aquestes són, ara com ara, totes les conseqüències registrades per l'INDECI, l'òrgan ha assenyalat que "continua coordinant les accions amb les autoritats regionals i locals, monitora la situació i exhorta a mantenir actius els Centres d'Operacions d'Emergència".