Pequín diu que les acusacions d'espionatge miren de "justificar el bloqueig tecnològic"

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Xina han assegurat aquest dijous que les acusacions d'espionatge per suposadament estar darrere la relació extramatrimonial del fundador i director executiu del gegant nord-americà Nvidia, Jensen Huang, simplement miren de "justificar el bloqueig tecnològic" dels Estats Units (EUA) contra Pequín.
La portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, Mao Ning, ha indicat que el gegant asiàtic ja havia "desestimat prèviament els informes sobre un suposat escàndol d'espionatge que involucra Nvidia" i ha detallat que es tracta d'una campanya de desprestigi".
"El progrés tecnològic de la Xina se sustenta en la innovació independent i la cooperació oberta. La part nord-americana hauria de deixar de fabricar narratives sobre espionatge com a pretext per imposar un bloqueig tecnològic", ha declarat Mao durant una conferència de premsa recollida pel diari 'Global Times'.
Preguntada sobre si aquest incident podria afectar la reunió que tindrà lloc entre els presidents de tots dos països, Xi Jinping i Donald Trump, respectivament, de cara a la setmana vinent, ha afirmat que Pequín "ja ha deixat clara la seva posició sobre la qüestió".
Després de sortir a la llum el cas, el consell d'administració de l'empresa va anunciar l'obertura d'una investigació arran de les informacions publicades pels mitjans sobre una possible "operació d'intel·ligència estrangera".
La decisió va ser adoptada després que el mateix Huang reconegués haver estat infidel a la seva dona i haver mantingut una relació amb una dona que, segons les autoritats nord-americanes, estaria vinculada amb la intel·ligència xinesa.
La dona en qüestió és l'empresària xinesa Alice Huang --assentada a Singapur i la companyia de la qual està vinculada al comerç de xips d'intel·ligència artificial--, que estava vigilada pels serveis secrets nord-americans.