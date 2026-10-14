Pequín avisa Taiwan per l'ús de canons d'aigua contra un vaixell xinès

MADRID 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Les autoritats de la Xina han alertat aquest dimecres que Taiwan haurà de "fer front a les conseqüències" d'un incident registrat al mar de la Xina Meridional en el qual un vaixell de la guàrdia costanera de Taiwan ha disparat canons d'aigua contra un pesquer xinès prop de les illes Pratas, també conegudes com Dongsha.
Chen Binhua, portaveu de l'Oficina d'Afers de Taiwan, ha indicat durant una conferència de premsa que és la Xina qui "té la sobirania indiscutible sobre aquestes illes i les aigües adjacents". "Les operacions de les embarcacions xineses en aquesta zona són totalment legals i legítimes. Estem decidits a salvaguardar la vida i els béns de la nostra població", ha apuntat.
Així, ha acusat Taiwan d'"actuar de manera perillosa i brutal" i provocar una "confrontació" en aigües del mar de la Xina Meridional, raó per la qual n'haurà "d'assumnir les conseqüències".
En aquest sentit, ha acusat les autoritats taiwaneses d'"aferrar-se de manera obstinada a la idea separatista de la independència de Taiwan" i de posar en perill els vaixells de la Xina continental, segons informacions recollides pel diari 'Lianhe Zaobao'.
El passat 1 d'octubre, la guàrdia costanera de Taiwan va informar que el Yunlin havia detectat dos vaixells pesquers xinesos, el Yuehuidongyu 75066 i el Jinsha, fondejats a 27 milles nàutiques (uns 50 quilòmetres) a l'est d'aquestes illes. Els guardacostes van emetre immediatament una alerta perquè es retiréssin. El primer vaixell va salpar, però el segon es va quedar.
Després de tres intents fallits per comunicar-s'hi, el personal de la guàrdia costanera va disparar amb el canó d'aigua com a advertiment, a una distància d'uns 200 metres del Jinsha durant 30 segons. En no rebre resposta, va dirigir el canó d'aigua cap al pont de comandament durant uns 90 segons fins que l'embarcació es va retirar de la zona.