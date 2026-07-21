Pequín acusa Manila de "tergiversar els fets" sobre un incident marítim

MADRID 21 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Costanera de la Xina ha acusat aquest dimarts les Filipines de "tergiversar els fets i acusar falsament Pequín" d'un incident al mar de Xina Meridional que s'hauria saldat amb almenys un mariner filipí ferit, enmig de les tensions bilaterals a la zona.
L'organisme ha indicat en un comunicat que mentre la Guàrdia Costanera duia a terme un patrullatge rutinari prop de l'escull Renai, el més gran de la Xina, "les Filipines hi han ancorat un vaixell del qual han sortit dues embarcacions inflables".
"Ignorant els reiterats i clars advertiments de la Xina, les embarcacions filipines s'han acostat ràpidament i han envestit perillosament el patruller xinès. Durant l'incident, el personal filipí ha atacat amb agressivitat els agents xinesos amb rems i pals llargs", ha sostingut.
Així, ha defensat que el seu personal "ha adoptat mesures d'acord amb les lleis i regulacions" per estabilitzar la situació, abans de lamentar que "després de l'incident, les Filipines han distorsionat els fets i han acusat falsament la Xina".
"És una contradicció total. Exigim que les Filipines cessin immediatament les seves provocacions i difamacions", ha dit la Guàrdia Costanera de la Xina, que ha reiterat que mantindrà les vigilàncies a la zona per "salvaguardar la sobirania territorial nacional i els drets marítims".
La reacció de la Xina arriba després que les forces armades filipines acusessin dilluns la Guàrdia Costanera d'atacar un vaixell de la seva Armada prop de l'atol d'Ayungin, part de les illes Spratly, unes accions que va descriure com "violentes i il·legals".