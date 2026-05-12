El Pentàgon eleva a 25.000 milions d'euros el cost de la guerra a Iran

Europa Press/Contacto/Po1 Eric Brann/Dod
MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El Pentàgon ha indicat aquest dimarts que el cost de la guerra contra l'Iran ha suposat un desemborsament de 29.000 milions de dòlars (uns 25.000 milions d'euros) per a les arques del Departament de Defensa dels Estats Units, un increment de 4.000 milions de dòlars (més de 3.400 milions d'euros) respecte a l'anterior xifra de fa dues setmanes.
El sotssecretari de Defensa dels Estats Units, encarregat dels assumptes financers, Jules Hurst, va sostenir davant del Comitè de Serveis Armats del Senat a finals d'abril que l'Administració Trump ja havia gastat uns 25.000 milions de dòlars (uns 21.300 milions d'euros) en la denominada operació 'Fúria Èpica', una xifra que ha augmentat a causa de l'actualització dels costos.
"En el moment de la compareixença davant del tribunal, la xifra era de 25.000 milions de dòlars. No obstant això, l'equip del personal conjunt i l'equip de comptes revisen constantment aquesta estimació, i ara creiem que està més prop dels 29.000 (milions de dòlars)", ha declarat aquest dimarts Hurst.
En aquest sentit, ha indicat que l'augment dels costos es deu a les despeses de "reparació i reemplaçament d'equips, així com als costos operatius generals que mantenen a la gent" a la zona.
D'altra banda, Hurst no ha volgut determinar la quantitat que els Estats Units haurà de desemborsar per reparar els danys soferts en les seves instal·lacions militars situades als països aliats del Pròxim Orient i que en els últims mesos van patir atacs procedents d'Iran.
"Tenim moltes incògnites sobre aquest tema. No sabem quin serà la nostra postura futura. No sabem com construirem aquestes bases, ni quin percentatge podrien aportar els nostres aliats o socis als costos de construcció militar, així que no tenim una bona estimació de moment", ha destacat aquest responsable del Pentàgon.
El Departament de Defensa ha sol·licitat incrementar el seu pressupost fins als 1,5 bilions de dòlars, sota l'argument de mantenir el seu lideratge en un món marcat per les tensions geopolítiques.
Els Estats Units i Israel van llançar una ofensiva el passat 28 de febrer contra Iran, que va acabar amb la vida d'alts comandaments del país asiàtic, entre ells l'aiatol·là Alí Jamenei, fet que ha derivat en un conflicte militar en tota la regió del Pròxim Orient.