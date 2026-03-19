El Pentàgon defensa que està complint els seus plans militars a l'Iran

MADRID 19 març (EUROPA PRESS) -
El Pentàgon ha defensat aquest dijous que l'exèrcit nord-americà està complint els seus plans militars a l'Iran després de negar que els Estats Units (EUA) s'embarcaran en un conflicte "etern", tot i que ha rebutjat posar terminis a l'ofensiva.
"Continuem conforme el pla", ha assenyalat el secretari de Defensa dels Estats Units (EUA), Pete Hegseth, en una conferència de premsa amb el cap de l'Estat Major, Dan Caine, després d'insistir que Washington compta amb un "conjunt clar d'objectius" a l'Iran i que el president nord-americà, Donald Trump, ha donat "totes les capacitats necessàries" per assolir-los.
Així, el cap de l'Estat Major ha emfatitzat que les capacitats nord-americanes "continuen creixent", mentre que les de l'Iran "es van degradant". "Estem caçant i escampant mort i destrucció des de l'aire", ha indicat Caine, després de recalcar que les defenses antiaèries iranianes són "neutralitzades" i la seva base industrial de defensa està sent destruïda "de manera aclaparant".
Al llarg de la intervenció, Hegseth ha carregat contra la premsa nord-americana en assegurar que està promovent una narrativa negativa sobre la guerra que no es correspon amb la realitat. "No es pot ser perfecte en temps de guerra, però informeu de la realitat. Estem guanyant, de manera decisiva i en els nostres propis termes", ha assenyalat.
"Se sent molt soroll sobre ampliar la missió, noves missions o especulacions sobre el que hauríem o no hauríem de fer", ha criticat el secretari de Defensa nord-americà.
Hegseth ha evitat, amb tot, concretar un termini per posar fi a la guerra, atès que la crisi ha escalat i afecta una desena de països del Golf i sectors estratègics per a l'economia mundial com la indústria del petroli i el gas.
"No hi ha un termini", ha dit el responsable del Pentàgon, qui ha incidit que l'última paraula la té Trump. "Serà el president qui decideixi, en última instància, quan direm: hem aconseguit el que necessitàvem en nom del poble nord-americà per garantir la nostra seguretat", ha reblat.