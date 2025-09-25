El Pentàgon busca l'aprovació final de Trump per executar a l'exmilitar nord-americà Nidal Hasan

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -
El cap del Pentàgon, Pete Hegseth, ha anunciat aquest dimecres la seva petició al president dels Estats Units, Donald Trump, perquè doni la seva aprovació final a l'execució del psiquiatre militar nord-americà Nidal Hasan, condemnat a mort per assassinar a 13 soldats i de ferir a altres 32 a la base militar de Fort Hood, a Texas, fa gairebé 16 anys.
"Estic totalment compromès a garantir que s'apliqui la pena de mort a Nidal Hasan. Aquest terrorista salvatge mereix el càstig més sever que la llei permeti pel tiroteig massiu del 2009 a Fort Hood. Les víctimes i els supervivents mereixen justícia sense demora", ha afirmat en declaracions al diari 'The Hill'.
De ser aprovada per la Casa Blanca, que no s'ha pronunciat sobre aquest tema, seria la primera execució després d'un judici militar en més de sis dècades, després que l'exsoldat John Bennett fos penjat el 1961 per violació i intent d'assassinat d'una menor a Àustria.