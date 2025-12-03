El Pentàgon assegura que l'Iran "trigarà dos anys" a recuperar les seves capacitats nuclears

Europa Press/Contacto/Po1 Alexander Kubitza/Dod
MADRID, 3 des. (EUROPA PRESS) -
El Pentàgon ha afirmat aquest dimarts per la nit que l'Iran "trigarà dos anys" a recompondre les seves capacitats nuclears, al·legant que van ser "totalment destruïdes" en l'operació militar llançada pels Estats Units contra les instal·lacions nuclears de Fordo, Natanz i Isfahán enmig de l'ofensiva empresa per Israel contra el país centreasiàtic el passat mes de juny.
"Les capacitats nuclears de l'Iran van ser totalment destruïdes i els experts han estimat que es trigarien dos anys a recuperar-les", ha afirmat la portaveu del Pentàgon, Kingsley Wilson, que ha destacat "l'acció ràpida del president (Donald) Trump" en una operació que ha qualificat com a "històrica".
Wilson s'ha pronunciat d'aquesta manera en una roda de premsa que ha estat la primera tant per a ella com per al nou grup de periodistes que han pogut assistir i participar en l'esdeveniment després d'acceptar les normes establertes pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, que el passat mes d'octubre va imposar als mitjans de comunicació un ultimàtum per acceptar un conjunt de restriccions a la cobertura informativa del Pentàgon o, en defecte d'això, perdre les seves acreditacions de premsa.