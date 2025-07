El Pentàgon anuncia la retirada dels 700 marines desplegats a Los Angeles per les protestes contra l'HISSI

MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El Departament de Defensa dels Estats Units ha anunciat aquest dilluns la retirada dels 700 marines desplegats a Los Angeles a principis de juny en resposta a les múltiples protestes desenvolupades en aquesta i altres ciutats californianes --a les quals posteriorment es van sumar nombroses ciutats d'altres estats-- contra les batudes empreses pel Servei d'Immigració i Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès).

"Amb la tornada de l'estabilitat a Los Angeles, el secretari (de Defensa, Pete Hegseth) ha ordenat el redesplegament dels 700 marines, la presència dels quals va enviar un missatge clar: no es tolerarà l'anarquia", ha declarat el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell, en un comunicat recollit pel diari ' New York Times' en el qual ha agraït als militars la seva "força i professionalitat" i ha considerat el seu rol com a "fonamental per restaurar l'ordre i defensar l'Estat de dret".

Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat, Karen Bass, del Partit Demòcrata, ha celebrat la partida dels marines, destacant que "podran tornar amb les seves famílies i abandonaran Los Angeles". "M'agradaria dir que han escoltat al poble de Los Angeles: aquest desplegament era innecessari", ha subratllat en un vídeo difós a la xarxa social X.