El Pentàgon afirma que "un petit nombre" de militars nord-coreans es troba ja a Kursk (Rússia)

Biden diu que Ucraïna hauria de contraatacar si les tropes nord-coreanes creuen a Ucraïna

MADRID, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Departament de Defensa dels Estats Units, Patrick Ryder, ha afirmat aquest dimarts que "un petit nombre" de militars nord-coreans es troben ja a la regió russa de Kursk, a prop de la frontera amb Ucraïna, assumpte que ha fet saltar totes les alarmes en la comunitat internacional.

"Hi ha indicis que ja hi ha un petit nombre que està realment a la regió de Kursk i un parell de milers més que estan gairebé allà o arribaran de manera imminent. La resta en aquest moment, per descomptat entrenant a l'est, però esperem que es moguin en aquesta direcció en algun moment", ha declarat durant una roda de premsa.

Ryder ha recordat que aproximadament uns 10.000 militars nord-coreans han estat traslladats a l'est de Rússia en els darrers dies amb l'objectiu d'augmentar l'Exèrcit rus en el marc de la invasió russa d'Ucraïna. "Ens segueix preocupant que Rússia tingui la intenció d'utilitzar a aquests soldats en combat o per donar suport a operacions de combat contra les forces ucraïneses a Kursk", ha afegit.

No obstant això, diversos funcionaris d'Intel·ligència han indicat que alguns dels soldats nord-coreans ja es troben dins del territori ucraïnès, mentre que en els pròxims dies aquesta xifra podria augmentar a mesura que acaben l'entrenament militar a l'est de Rússia, segons la cadena de televisió CNN.

A més, el president nord-americà, Joe Biden, ha afirmat en declaracions als mitjans que Ucraïna hauria de contraatacar si les tropes nord-coreanes creuaven cap a Ucraïna, i ha agregat que està preocupat per la presència d'aquests militars a la regió russa de Kursk.