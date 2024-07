Pence creu que Biden ha pres "la decisió correcta per al nostre país"

MADRID, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

L'exvicepresident nord-americà Mike Pence ha posat aquest dilluns en valor la decisió del president Joe Biden de renunciar a la reelecció perquè és "la decisió correcta per al nostre país".

"El president Joe Biden ha pres la decisió correcta per al nostre país. Li dono les gràcies per posar els interessos de la nostra nació per davant els seus", ha publicat Pence en el seu compte d'X.

Pence s'ha referit a l'intent d'assassinat de Donald Trump i a la retirada de Biden i ha demanat als líders dels dos principals partits nord-americans "projectar calma i enviar missatges de força i decisió als amics i enemics dels Estats Units per igual".

"Sigui quina sigui la situació política, el poble nord-americà és fort i les nostres forces armades estan llestes per defensar la nostra llibertat i els nostres interessos nacionals vitals a qualsevol lloc del món", ha advertit.

Pence va ser vicepresident de Donald Trump, però després de negar-se a donar-li suport en les acusacions de frau electoral el 2020 i gener del 2021 va ser vilipendiat per l'aleshores mandatari, qui ara es presenta novament com a candidat a la Casa Blanca.