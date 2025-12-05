Pedro Sánchez i Francesca Albanese rebran el Premi Mario Benedetti de DDHH per la seva defensa dels palestins

Europa Press/Contacto/Guillermo Gutierrez Carrasca
MADRID, 5 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i la relatora especial de les Nacions Unides per als territoris palestins ocupats, Francesca Albanese, han estat triats aquest dijous per la nit com guardonats amb el Premi Internacional Mario Benedetti a la lluita pels Drets Humans i la Solidaritat 2025, per les seves respectives tasques en favor dels palestins.
"Aquesta edició, marcada per un context de dolor col·lectiu i urgència ètica, pel genocidi que travessa el poble palestí, requereix reafirmar la nostra vocació de memòria, justícia i solidaritat activa", resa el comunicat de la Fundació Benedetti en un comunicat difós en el seu web.
Per això, l'entitat uruguaiana ha decidit reconèixer 'ex aequo' "l'acció ferma i exemplar" d'Albanese i de Sánchez "en la defensa de la dignitat humana i la justícia".