El partit de centreesquerra D66 encapçala les eleccions de Països Baixos, segons sondejos a peu d'urna

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El partit de centreesquerra Demòcrates 66 han guanyat les eleccions legislatives anticipades a Països Baixos per davant de l'ultradretà Partit de la Llibertat (PVV) de Geert Wilders, segons sondejos a peu d'urna.
De confirmar-se, D66 passaria de 9 a 27 escons, mentre que PVV cauria de 37 a 25 seients. Un altre dels grans guanyadors seria el partit de centredreta Cridada Demòcrata Cristiana (CDA), que passaria de cinc a 19 legisladors.
El governamental Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) perd únicament un escó (de 24 a 23 seients), mentre que l'aliança del Partit del Treball i els Verds del GroenLinks (GL/PvdA) passaria de 25 a 20. La formació Resposta Correcta 2021 (JA21), que té un diputat, aconseguiria nou.