Detingut a Països Baixos un home sirià acusat de planejar un atemptat a Europa durant el Nadal

Ramon Van Flymen/ANP/dpa - Arxiu
MADRID 30 des. (EUROPA PRESS) -
La Policia de Països Baixos ha anunciat que va detenir a mitjans de mes a un home d'origen sirià presumptament vinculat al grup jihadista Estat Islàmic que planejava dur a terme un atemptat terrorista en algun país d'Europa durant el Nadal.
L'home de 29 anys, que roman a la presó provisional, va ser arrestat per les forces de seguretat el passat 18 de desembre al seu domicili a la localitat de Flesinga, a la província de Zelanda, segons ha informat el Ministeri Públic en un breu comunicat.
El Servei General d'Intel·ligència i Seguretat (AIVD) neerlandès estima que va realitzar una sèrie de declaracions en xarxes socials sobre la possibilitat de perpetrar un atemptat en algun país d'Europa i que va ser detingut el mateix dia de les publicacions.
Les autoritats han confiscat dispositius d'emmagatzematge de dades al seu domicili, si bé no han donat detalls sobre el país que anava a ser objecte de l'atac. La investigació del cas està a càrrec de la Unitat Nacional d'Investigació i Intervenció de la Policia.