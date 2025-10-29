P.Baixos.- AMP.- El partit de centreesquerra D66 encapçala les eleccions de Països Baixos, segons sondejos a peu d'urna

MADRID, 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El partit de centreesquerra Demòcrates 66 (D66) encapçala les eleccions legislatives anticipades que s'han celebrat aquest dimecres en Països Baixos, superant contra tot pronòstic a l'ultradretà Partit de la Llibertat (PVV) de Geert Wilders, segons sondejos a peu d'urna.
De confirmar-se els resultats, D66 passaria de nou a 27 escons, mentre que PVV cauria de 37 a 25 seients. Un altre dels grans guanyadors seria el partit de centredreta Crida Demòcrata Cristiana (CDA), que passaria de cinc a 19 legisladors, tal com recull la cadena pública de televisió ENS.
Encara que als governamentals Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD, liberal) i Moviment Camperol-Ciutadà (BBB, conservador) els ha passat factura l'haver format part de la coalició en perdre suports, no han estat els majors afectats. VVD només perdria un escó (de 24 a 23 seients) i BBB cau de set a quatre.
Per la seva banda, l'aliança del Partit del Treball i els Verds del GroenLinks (GL/PvdA, socialdemòcrata) passaria de 25 a 20. I la formació Resposta Correcta 2021 (JA21, dreta), que té un diputat, aconseguiria nou. No obstant això, el major perdedor de la nit ha estat el dretà Nou Contracte Social (NSC) que hauria perdut tots els escons --un total de 20-- que tenia en aquesta legislatura.
EUFÒRIA ENTRE ELS PARTIDARIS DEL D66
Els simpatitzants de D66 han esclatat en conèixer l'enquesta: "És possible", han celebrat. Mentre, Wilders ha reconegut que el seu partit esperava "un resultat diferent". "Som més combatius que mai i seguim sent el segon partit, i potser fins i tot el més gran, de Països Baixos", ha escrit en el seu perfil de la xarxa social X.
Per la seva banda, el líder de GL/PvdA, l'ex-vicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans, ha anunciat la seva dimissió després que els sondejos apuntin al fet que la seva aliança quedarà en quart lloc. "Estic summament decebut amb el resultat, perquè lluitem moltíssim per ell", ha lamentat durant un discurs.
"No aconseguim --jo no vaig aconseguir-- convèncer a suficients persones perquè votessin per nosaltres. Assumeixo tota la responsabilitat. Per això, vull cedir el testimoni a la propera generació. Tanco la porta, sabent que hi ha un moviment que seguirà lluiteant per uns Països Baixos forts, socials i solidaris", ha expressat.