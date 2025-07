El partit ultraortodox Shas abandona el govern de coalició liderat per Netanyahu

MADRID 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Religiosos d'Israel, Michael Malchieli, ha confirmat aquest dimecres la sortida del partit ultraortodox Shas del govern de coalició liderat pel primer ministre, Benjamin Netanyahu, a causa de la disputa pel servei militar obligatori per als estudiants haredim de la ieixivà --centre d'estudis jueus--.

L'organisme amb màxima autoritat al Shas, l'anomenat Consell de Savis de la Torà, ha determinat que després de les "exigències draconianes" del president de la Comissió d'Exteriors i Defensa, Yuli-Yoel Edelstein, i el seu incompliment de l'acord, els membres del partit dimitiran "immediatament".

En aquest sentit, ha indicat que "en la situació actual no és possible formar part del govern", si bé ha expressat que no col·laborarà amb l'oposició per tombar el govern, segons un comunicat llegit per Malchieli i recollit pels mitjans israelians.

Això es produeix després que dimarts el partit Judaisme Unit de la Torà també sortís de l'executiu en protesta per la violació de l'acord subscrit al juny entre Edelstein i els partits ultraortodoxos, que va evitar la dissolució del parlament i prometia condicions més laxes per al reclutament dels haredim.

Un cop es faci efectiva la sortida del Shas, el govern de Netanyahu --que ara compta amb 60 escons-- estarà en minoria, amb tan sols 49 escons després de perdre els onze seients del partit, que és la tercera força parlamentària a la Knesset.