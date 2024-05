El partit ultradretà alemany AfD veta les aparicions en públic del seu líder

MADRID, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El partit d'extrema dreta alemany Alternativa per a Alemanya (AfD) ha anunciat aquest dimecres que ha decidit prohibir les aparicions en públic del seu líder de cara a les eleccions europees, Maximilian Krah, arran de la polèmica per les seves declaracions sobre la Schutzstaffel (SS), la principal força militar de l'Alemanya nazi.

Un portaveu del partit ha assenyalat en el diari 'Bild' que el comitè federal de la formació ha pres la decisió a dues setmanes de les eleccions i en resposta a les declaracions del candidat, en què va matisar el paper de les SS durant el lideratge d'Adolf Hitler.

El mateix Krah ha indicat a través de les xarxes socials que s'abstindrà de fer més aparicions públiques durant la campanya i ha puntualitzat que té previst dimitir com a membre del comitè federal, fet que deixaria l'AfD sense lideratge de cara a les europees.

"L'últim que necessitem en aquest moment és un debat sobre mi. L'AfD ha de mantenir la unitat. Per aquesta raó, m'abstindré de fer més aparicions durant la campanya electoral amb efecte immediat i dimitiré com a membre del comitè executiu federal", ha manifestat a través d'X.

La mesura s'ha pres l'endemà que els líders de Reagrupament Nacional (RN) i la Lliga, la francesa Marine Le Pen i l'italià Matteo Salvini, respectivament, van partir peres al Parlament Europeu amb el partit alemany precisament per les seves declaracions en el diari 'La Repubblica'.

"No diré mai que tots els que duien un uniforme de les SS fossin automàticament criminals", va declarar aleshores. "Certament hi havia un alt percentatge de criminals, però no tots eren criminals", va dir.

Posteriorment, Krah --que ja es va veure embolicat a mitjans d'abril en una altra polèmica per la implicació d'un dels seus assessors en un suposat cas d'espionatge per a la Xina-- va defensar que les seves paraules estaven sent utilitzades indegudament per perjudicar el partit.

No obstant això, no és clar com avançarà la campanya electoral de l'AfD atès que el número dos de la llista europea, Petr Bystron, tampoc no farà aparicions públiques a mesura que avancen les investigacions per un cas de presumpte suborn i blanqueig de capitals.