El Partit Socialista s'obre a negociar amb els socis de Macron si hi ha "concessions recíproques"

MADRID 6 des. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partit Socialista francès, Olivier Faure, s'ha mostrat disposat a negociar amb els socis polítics del president, Emmanuel Macron, si hi ha "concessions recíproques", un matís pel que fa al posicionament dels últims mesos que arriba en ple debat sobre el nomenament del pròxim primer ministre.

Els socialistes formen part del Nou Front Popular (NFP), un front comú constituït per l'esquerra per augmentar les seves opcions en les eleccions legislatives de juliol i del que formen part també La França Insubmisa (LFI), Europa Ecologia Els Verds o el Partit Comunista.

Fins ara, aquest bloc ha mantingut una línia similar, però Faure ha dit aquest divendres en unes declaracions a 'France Info' que no rebutja de primeres els pactes amb els socis de Macron. Entén que hi ha marge per negociar amb vista a un futur govern "d'una durada determinada" i inclou entre els possibles "compromisos" una cessió per aguantar la reforma de les pensions.

També l'alcaldessa de París, la socialista Anne Hidalgo, ha cridat a 'France 2' una aliança de "responsables republicans" perquè "no val la pena precipitar-se cap al caos". Hidalgo, que no es presentarà a la reelecció, espera que el pròxim primer ministre pugui ser algú "de centre-esquerra", encara que s'ha autodescartat.

POSSIBLE DIVISIÓ

Faure ha estat convocat aquest divendres a l'Elisi junt amb els caps de files dels socialistes a l'Assemblea Nacional i al Senat; invitació que Macron no ha fet extensible a la resta de partits del Nou Front Popular i que no ha agradat als seus socis.

El diputat Eric Coquerel, de la França Insubmisa, ha afirmat que Macron demostra que no busca "una gran coalició per a un govern d'interès nacional", sinó desunir l'esquerra i treure's així un "obstacle" del camí. "Els que es disposen a ajudar el macronisme a sobreviure no ho poden ignorar", ha advertit a les xarxes socials.

"Amics socialistes, no us perdeu", ha clamat en la mateixa línia la diputada ecologista Sandrine Rousseau. La líder del seu partit, Marine Tondelier, també ha assenyalat aquest divendres en una entrevista a BFM TV que Macron vol "dividir l'esquerra".

El president ha obert una ronda de contactes que de nou tornen a tenir com a principals protagonistes a la coalició Junts per la República, el pilar bàsic del partit fundat per Macron, i als Republicans, abanderats del centre-dreta clàssic, sense que ara com ara estigui clar quan es coneixerà el nom de la persona que substituirà Michel Barnier com a cap de govern.

Macron s'ha limitat a dir que serà qüestió de "dies", no setmanes. Així ho va exposar el dijous passat en un discurs a la nació en horari de màxima audiència que va congregar 17,5 milions d'espectadors, més del 76 per cent dels que en aquest moment estaven veient la televisió, segons les xifres de Médiamétrie.