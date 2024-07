El Partit Republicà comença aquest dilluns una convenció que nominarà Trump com a candidat

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El Partit Republicà dels EUA ha començat aquest dilluns a Milwaukee (Wisconsin) una convenció nacional que certificarà la candidatura de Donald Trump a la Casa Blanca en el millor moment de la campanya electoral del magnat, que després de l'avantatge que mantenia en les enquestes davant el president, Joe Biden, incrementada arran del debat de finals de mes, ara veu com la seva figura ha adquirit una dimensió heroica a ulls dels seus simpatitzants en sobreviure a l'intent d'assassinat de dissabte durant un míting a Pensilvània.

Hores després de l'atemptat fallit, Trump va assegurar que anirà en persona --entre extraordinàries mesures de seguretat-- a rebre la nominació final del partit a les eleccions del mes de novembre. Ho farà amb una imatge icònica a les esquenes: dempeus, amb el puny alçat i sang al rostre, tal com el van captar les càmeres instants després que Thomas Matthew Crooks obrís foc contra ell amb un fusell d'assalt.

Així, el Fiserv Forum serà l'escenari de quatre dies d'actes que començaran amb l'anunci, possiblement aquest mateix dilluns, de l'acompanyant de Trump com a nominat a la vicepresidència del país. Sonen com a candidats seriosos el governador de Dakota del Nord, Doug Burgum; el senador per Ohio J.D.Vance i el senador per Florida Marco Rubio. Pel que fa a la candidatura de Trump, la seva nominació ja era una formalitat absoluta al març, quan va aconseguir els 1.125 delegats per certificar una candidatura en la qual no ha tingut cap rival.

El Comitè Nacional Republicà partia amb la idea de centrar la convenció en una temàtica dedicada "Als homes i dones oblidats dels EUA" marcada per una certa relaxació del seu posicionament contra l'avortament --en línia amb la posició de Trump, enfrontat a les radicals doctrines dels grups ultraconservadors-- però tot ha passat a un segon pla després de l'atemptat. Ara Trump i la seva figura ocuparan tota l'atenció.

Ho farà enmig d'extraordinàries mesures de seguretat determinades en una avaluació conjunta entre l'FBI, el Servei Secret, el Departament de Policia de Milwaukee i el Centre d'Anàlisi d'Amenaces de l'estat, i que ja s'ha enviat als organitzadors per demanar més atenció davant una possible amenaça, tot i que a hores d'ara no es tem per cap perill específic, segons fonts policials a CBS News.