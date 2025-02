El partit del primer ministre de l'Índia guanya les eleccions a la capital per primer cop en gairebé tres dècades

Narendra Modi continua recuperant popularitat després de la garrotada a les generals del 2024

MADRID, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, continua recuperant popularitat al país amb la victòria del Partit Popular Indi (el Bharatiya Janata o BJP) a les eleccions celebrades al territori de Delhi, que acull la capital del país, i on ha tornat a ser primera força política després d'un parèntesi de gairebé 30 anys.

El BJP, segons els resultats preliminars donats a conèixer per la Comissió Electoral de l'Índia, acabarà fent-se amb 48 dels 70 escons de l'assemblea local per només 22 del seu gran rival, el partit Aam Aadmi que lidera l'exministre principal de l'estat de Delhi, Arvind Kejriwal, que porta mesos denunciant Modi per orquestrar una persecució política en contra seva que va forçar la seva dimissió del càrrec.

Modi ha declarat ja el triomf a les seves xarxes socials, on ha traslladat les seves felicitacions a tots els germans i germanes de Delhi per donar-li una victòria històrica al BJP".

"Garantim que no escatimarem esforços per garantir el desenvolupament integral de Delhi i millorar la vida dels seus habitants. També ens assegurarem que Delhi exerceixi un paper important en la construcció d'una Índia desenvolupada. Ara estarem encara més dedicats a servir al nostre poble de Delhi", ha fet saber el primer ministre.

Kejriwal ha reconegut la seva derrota en un missatge publicat a X. "Felicito el BJP per aquesta victòria i espero que compleixin totes les promeses per les quals el poble els va votar. Hem treballat molt en el camp de la salut, l'educació i la infraestructura en els últims deu anys. No només jugarem el paper d'una oposició constructiva, sinó que també romandrem entre el poble i continuarem servint-lo", ha assegurat.

Un cop confirmada la victòria a Delhi, el BJP sumarà aquest triomf als altres dos grans èxits previs als estats d'Haryana i Maharashtra, indici que la figura del mandatari sembla estar completament restablerta després de la garrotada de les eleccions generals de l'any passat --en què el BJP va haver de negociar una insòlita coalició després de perdre la majoria històrica-- gràcies en part a una agressiva política de retallades fiscals.